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Конгрессвуман Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине

Конгрессвуман Грин отвергла запрос президента Байдена о помощи Украине и Израилю

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Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отвергла запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Израилю и Украине. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», — написала Грин.

Она пояснила, что администрация Байдена не проявляет должной заботы о внутренних проблемах США. Политик добавила, что ждет от президента страны действий по защите граждан Соединенных Штатов от мигрантов и принятия мер по их депортации.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призывал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли».

Администрация США передала американскому конгрессу запрос на выделение дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности в 2024 году.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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