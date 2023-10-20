В Турции увидели подтекст в визите Байдена в Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber заявил, что визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Израиль можно рассматривать в качестве одобрения ударов Израиля по Газе.

По его словам, Соединенные Штаты и ряд стран Запада не опираются в своей политике на стратегическое видение. Он пояснил, что вопрос безоговорочной поддержки Израиля становится для американских политиков преградой к проведению рациональной политики, что для Вашингтона — болезненная ситуация.

«Поездкой в регион в складывающихся условиях Байден в каком-то смысле одобрил разрушения в Газе. Для многих это не стало сюрпризом, но создается впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки», — сказал Фидан.

Ранее глава турецкого МИД Фидан заявил, что политическое крыло палестинского движения ХАМАС заявило на переговорах, что для начала процесса обмена пленными с Израилем необходима спокойная обстановка.

До этого сообщалось, что Турция проводит переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.