Ливан призвал Израиль прекратить огонь на два дня

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на двое суток, передает телеканал CNN.

«Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет», — приводятся слова министра.

Министр также отметил, что, по его мнению, Израиль лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.

До этого израильские власти объявили об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.

20 октября израильская армия ответила на обстрелы со стороны Ливана и нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливан.

Ранее миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане.