Ливан призвал Израиль прекратить огонь на два дня

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на двое суток, передает телеканал CNN.
«Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет», — приводятся слова министра.
Министр также отметил, что, по его мнению, Израиль лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.
До этого израильские власти объявили об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.
20 октября израильская армия ответила на обстрелы со стороны Ливана и нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливан.
Ранее миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане.