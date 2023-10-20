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ХАМАС назвал Турции условие для обмена пленными с Израилем

МИД Турции: для обмена пленными ХАМАС требует от Израиля «спокойной обстановки»

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Shutterstock

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что политическое крыло палестинского движения ХАМАС заявило на переговорах, что для начала процесса обмена пленными с Израилем необходима спокойная обстановка.

По словам министра, к Турции обратились несколько стран с просьбами помочь в освобождении пленных, и Анкара делает все возможное в этом направлении.

«ХАМАС во время встречи с нами заявило, что для реализации инициатив необходима спокойная обстановка и определенный процесс», — заявил Фидан.

До этого сообщалось, что Турция проводит переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если создадут два отдельных государства.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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