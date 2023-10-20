В Госдепе готовятся раскритиковать политику США по Ближнему Востоку

Сотрудники Госдепартамента Соединенных Штатов готовят документ, в котором критикуется политика руководства ведомства в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет издание Huffington Post, ссылаясь на источники.

Два работника ведомства сообщили, что в этом документе будет дана негативная оценка однобокой поддержке действий Израиля и игнорированию страданий мирных палестинцев.

В публикации поясняется, что подобные документы передаются руководству по закрытым каналам и «рассматривают в Госдепартаменте как последовательные заявления о серьезных разногласиях в ключевые исторические моменты».

Несколько сотрудников ведомства отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен с советниками не обращают внимания на «широко распространенное внутреннее недовольство». По словам другого работника Госдепа, в ведомстве «на всех уровнях назревает мятеж».

По данным СМИ, в конгрессе более 400 сотрудников с мусульманскими и еврейскими корнями подписали открытое письмо к палате представителей с призывом поддержать прекращение огня в конфликте между Израилем и Палестиной.

До этого Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.