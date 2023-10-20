Раскрыт план Запада по освобождению заложников в секторе Газа

США и страны Евросоюза оказывают давление на Израиль, чтобы армия этой страны отложила наземную операцию в секторе Газа. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, это необходимо, чтобы выиграть время для тайных переговоров с участием Катара по освобождению заложников, захваченных ХАМАС в Израиле и перевезенных в сектор Газа.

«США и европейские власти оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа для выигрыша времени на фоне проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников», — пишет агентство.

По данным источников, вопрос переговоров с ХАМАС является очень деликатной темой и есть риск, что переговоры могут провалиться. Однако существуют признаки того, что движение может отпустить ряд заложников без ответных требований от Израиля.

20 октября палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух гражданок США по гуманитарным соображениям, чтобы «доказать американскому народу и всему миру, что утверждения [президента США Джо] Байдена и его фашистской администрации ложны и необоснованны».

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что два россиянина до сих пор находятся в заложниках у ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.