Иран готовит встречу с участием региональных игроков

Тегеран готовит встречу «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России и самого Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян, встреча должна пройти в Тегеране.

«Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил от иранской стороны приглашение принять участие в переговорах в формате «3+3», — отметил он.

По словам Костаняна, детали встречи в настоящее время разрабатываются совместно с иранской стороной.

4 октября президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встреч с армянской и азербайджанской стороной заявил, что присутствие сил Североатлантического альянса в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана.

До этого стало известно, что иранская армия готова направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.