Макгрегор заявил о беспомощности США в обеспечении собственной безопасности

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент США Джо Байден обещает новую военную помощь Украине и Израилю, хотя США не могут обеспечить безопасность собственной границы с Мексикой.

«Возможно, он (Байден. — «Газета.Ru») объяснит нам, почему, потратив почти два триллиона долларов на оборонное ведомство, мы не можем защитить ни дюйма границы США с Мексикой?» — сказал он.

Этими словами эксперт прокомментировал сообщение о планах Белого дома выделить дополнительное финансирование для украинской армии.

По мнению Макгрегора, из-за своей политики Соединенные Штаты оказались на пороге тотальной войны. Он уверен, что для Украины конфликт уже фактически завершен, так как армия РФ продолжает медленно продвигаться на запад, и США ничего не могут с этим сделать.

Полковник Макгрегор является одним из ярких представителей «ястребов» в США. Он известен как один из стратегов, планировавших бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году. Также он принимал активное участие в войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Из армии США он ушел в 2004 году.

До этого Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее сообщалось, что выделенные конгрессом США средства на помощь Украине почти закончились.