Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х (ранее Twitter) назвал конфликт на Ближнем Востоке безумием, которое поощряется странами Запада.

По словам турецкого лидера, вместо того, чтобы исправлять свои ошибки и действовать с государственной мудростью, израильская администрация провоцирует внерегиональных игроков.

«Наш регион должен быть спасен от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ», — написал Эрдоган.

Также он призвал все государства и международные организации поддержать инициативы по прекращению огня в Газе.

Эрдоган обратился к правительству Израиля с призывом «не расширять масштабы своих атак на гражданское население и немедленно прекратить свои геноцидные операции».

До этого Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН не выполнил свои обязанности по части урегулирования конфликтов.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.