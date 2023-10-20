Шольц настаивает на увеличении масштабов депортации мигрантов из ФРГ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для снижения потока нелегальной миграции властям придется массово депортировать тех, у кого нет законных оснований оставаться в стране. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

По его словам, правительство несет ответственность за то, чтобы немецкое общество функционировало, и это предполагает «определенную жестокость».

«Мы должны наконец-то депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии», — заявил Шольц.

В то же время канцлер отметил, что Германия должна оставаться открытой и современной, так как Берлин нуждается в работниках из других стран, однако власти имеют право определять, кого следует принимать.

До этого сообщалось, что правительство Германии намерено значительно сократить финансирование, предоставляемое федеральным землям на прием и интеграцию беженцев в следующем году.

Согласно сообщению агентства Reuters, ссылающегося на два правительственных источника, Берлин планирует сократить федеральную помощь в два раза для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в связи с мерами по сокращению бюджета, вызванными стремительным ростом инфляции после нескольких лет щедрых расходов.

Ранее в ФРГ выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.