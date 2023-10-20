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В США оценили обращение Байдена к нации

Журналист Хьюм назвал обращение Байдена к нации лучшей речью за президентство

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Политический аналитик и журналист Брит Хьюм высоко оценил обращение президента США Джо Байдена к нации. В эфире Fox News он назвал речь главы государства «одной из лучших, если не лучшей» за весь период президентства.

«Я думаю, что эту речь можно запомнить, как одну из лучших, если не лучшую речь его президентства…Он был тверд, он был недвусмысленен, он был силен, особенно в последние дни, прежде чем он отправился в Израиль, и пока он был там», — заявил Хьюм.

Он также отметил, что был «поражен» фактом, что Байден уделил одинаковое количество времени как событиям на Украине, так и конфликту на Ближнем Востоке. По мнению Хьюма, это стало «хорошим шагом», так как дальнейшая помощь Киеву находится под угрозой.

До этого Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее эксперты сочли «психотерапевтической» речь Байдена в обращении к нации.

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