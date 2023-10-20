Алиев обвинил Францию в преступлениях во времена колониализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в совершении преступлений в эпоху колониализма. Об этом сообщает Report.az.

«В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершено именно Францией», — заявил он.

По его словам, Франция совершила на колониальных территориях «многочисленные военные преступления и преступления против человечества».

Он отметил, что «французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность».

До этого Алиев заявлял, что новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. По его мнению, военная помощь Еревану со стороны Парижа не поспособствует укреплению мира в регионе, но может спровоцировать новое противостояние. Он отметил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то «именно Франция будет виновником этого».

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.