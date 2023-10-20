Байдена обвинили в использовании трагедии в Израиле для помощи Киеву

Президент США Джо Байден пытается воспользоваться эскалацией палестино-израильского конфликта с целью продолжения поддержки Украины, заявил сенатор-республиканец Джеймс Вэнс, передает Fox News. По его словам, использование трагедии Израиля, столкнувшегося с атакой ХАМАС, отвратительно.

«То, что сделал президент, совершенно позорно <…> использовать ситуацию в Израиле, чтобы продать свою катастрофическую политику в отношении Украины скептически настроенным американцам. Это разные страны, у них разные проблемы, и эта попытка использовать Израиль для политического прикрытия оскорбительна», — отметил Вэнс.

Он добавил, что США не могут себе позволить одновременно поддерживать Украину и Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США призвали не помогать Украине в ущерб Израилю.