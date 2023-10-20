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В Швеции могут начать депортировать тех, кто симпатизирует ХАМАС

Шведский министр Стенергард допустила депортацию тех, кто симпатизирует ХАМАС

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Global Look Press

Шведский министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард рассказала газете Aftonbladet, что в будущем власти потенциально смогут депортировать из королевства людей, которые симпатизируют палестинскому движению ХАМАС.

По ее словам, если человек поддерживает тот путь, который распространяет террор, то под вопрос ставится его право пребывания в стране.

До этого главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си называть палестинское движение ХАМАС террористической организацией является искажением фактов.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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