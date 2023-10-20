Песков заявил, что Россия не имеет отношения к подрыву Balticconnector

Россия не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Так пресс-секретарь российского президента Владимира Путина прокомментировал идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для РФ, если ее причастность к подрыву Balticconnector будет доказана.

«Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода. А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», — заявил представитель Кремля.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в один балл в районе Balticconnector.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о «едином и решительном» ответе альянса в том случае, если авария на газопроводе стала результатом диверсии.

Ранее глава МИД Эстонии заявил, что взрыв на Balticconnector можно считать атакой на объект НАТО.