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Лавров оценил заявления Украины о выгоде конфликта на Ближнем Востоке для РФ

Лавров назвал циничными заявления о выгоде кризиса на Ближнем Востоке для РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заявления украинских властей, согласно которым Москве якобы выгодна эскалация палестино-израильского конфликта, являются «порождениями цинизма». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это (представители Киева — «Газета.Ru») циники, прожженные совершенно», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что сейчас перед правительством Украины стоит единственная задача — не допустить того, чтобы Запад забыл про ситуацию в стране. Однако, по его словам, такое развитие событий вполне может иметь место.

Как сказал Лавров, в настоящее время в мире происходит множество конфликтов помимо украинского кризиса. При этом власти США считают их урегулирование более приоритетным для себя вопросом, уточнил глава ведомства.

Также он подчеркнул, что Москва в любом случае продолжит добиваться собственных целей. В то же время Лавров обратил внимание на усталость многих европейских государств от Украины и заявил, что поддержка продолжается по инерции.

В конце руководитель дипломатического ведомства выразил надежду на скорое начало переговоров между Израилем и Палестиной. По его мнению, в ходе обсуждений представителям двух стран придется «смотреть на карту» и соотносить свои действия с решениями Совета Безопасности ООН.

Ранее в США анонсировали обращение президента страны Джо Байдена к нации по теме конфликтов в Израиле и на Украине.

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