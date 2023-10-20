Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-кнале, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

«Провел разговор с федеральным канцлером Олафом Шольцом и поблагодарил его за поддержку со стороны Германии», — говорится в публикации.

Украинский лидер отметил, что договоренности, которые были приняты во время неофициального саммита ЕС в Гранаде, успешно выполняются. Отдельно он поблагодарил за недавний крупный пакет военной помощи, включающий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним.

Кроме этого, политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта. Зеленский поблагодарил немецкое руководство за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе разговора особое внимание было уделено обсуждению следующего раунда переговоров по «Формуле мира» на Мальте, а также конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Германии в ноябре.

До этого Шольц заверил Зеленского в намерении и дальше оказывать стране военную помощь.

Ранее посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что немецкие власти пока не планируют поставлять крылатые ракеты Taurus в зону конфликта.