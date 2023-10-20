Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Шольцем

Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Шольца за поддержку со стороны ФРГ

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-кнале, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

«Провел разговор с федеральным канцлером Олафом Шольцом и поблагодарил его за поддержку со стороны Германии», — говорится в публикации.

Украинский лидер отметил, что договоренности, которые были приняты во время неофициального саммита ЕС в Гранаде, успешно выполняются. Отдельно он поблагодарил за недавний крупный пакет военной помощи, включающий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним.

Кроме этого, политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта. Зеленский поблагодарил немецкое руководство за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе разговора особое внимание было уделено обсуждению следующего раунда переговоров по «Формуле мира» на Мальте, а также конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Германии в ноябре.

До этого Шольц заверил Зеленского в намерении и дальше оказывать стране военную помощь.

Ранее посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что немецкие власти пока не планируют поставлять крылатые ракеты Taurus в зону конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий