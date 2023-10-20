Подрыв Balticconnector сочли атакой на инфраструктуру НАТО

Взрыв на газопроводе Balticconnector не является экологической аварией, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает ТАСС. По его словам, объект получил повреждения извне, что можно считать нападением на инфраструктуру Североатлантического альянса.

«Это не экологическая авария. <...> Это можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО», — пояснил Цахкна.

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Затем власти Финляндии и Эстонии сообщили об утечке. Клапаны газопровода перекрыли. 10 октября в норвежском сейсмологическом объединении NORSAR проинформировали о том, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector. Магнитуду оценили в один балл.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.