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Посол Палестины выступил за одновременное прекращение огня с Израилем

Посол в РФ Нофаль: Палестина хочет одновременного прекращения огня с Израилем

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Shutterstock

Израиль и Палестина должны одновременно остановить боевые действия в отношении друг друга, после чего станет возможно проведение мирных переговоров. Об этом заявил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

По словам дипломата, движение ХАМАС готово освободить взятых в заложники людей. Как отметил собеседник агентства, в первую очередь это граждане США и ряда европейских стран.

«Мы говорим, что надо остановить эту войну. <...> Нужна помощь сектору Газа — и медицина, и лекарства, и оборудование. А потом можно пойти на переговоры», — указал посол, отвечая на вопрос журналистов о возможности одновременного прекращения огня Израилем и Палестиной.

20 октября палестинский посол Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может начать наземную операцию в секторе Газа в течение следующих двух дней. При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий нанесет огромный ущерб гражданскому населению с обеих сторон.

В этот же день стало известно об отказе Израиля принимать участие в саммите по палестинскому вопросу, который пройдет 21 октября в столице Египта. Согласно данным газеты Haaretz, правительство страны ясно обозначило свою позицию по инициативе Каира.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что власти страны пока не нашли поводов для проведения переговоров с Палестиной.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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