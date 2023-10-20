Макрон пообещал не бросать французов, попавших в плен к ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон переговорил с родственниками французов, попавших в заложники в результате нападения ХАМАС на Израиль. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что дал обещание сделать все для освобождения граждан Пятой республики.

«Мне только что удалось поговорить с семьями французских заложников, удерживаемых ХАМАСОМ. Я говорю это здесь всем: Франция не бросает свой собственный народ. Мы делаем все возможное, чтобы добиться освобождения и возвращения наших соотечественников. Нация поддерживает их», — написал Макрон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее армия Израиля получила разрешение на вторжение в сектор Газа.