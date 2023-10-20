Дуда обсудит кандидатуру на должность премьера Польши со всеми партиями

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует обсудить кандидатуру на должность премьер-министра страны с представителями всех партий, прошедших в сейм. Его слова приводит RFM 24.

«Я буду расспрашивать представителей избирательных комитетов о потенциальных кандидатах на должность премьер-министра, о планах на будущее, а также об экономической, энергетической и оборонной политике», - сказал президент Польши.

Дуда отметил, что составил список вопросов, которые планирует задавать. Они касаются планов на будущее и стратегии с точки зрения реализации политики Польши.

Он выразил надежду, что консультации пройдут спокойно, а также заверил, что конституционные сроки и процедуры назначения премьер-министра будут соблюдены.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

После оглашения результатов польский президент должен выбрать премьер-министра, который сформирует правительство. Затем парламентское большинство должно утвердить новый состав.

Ранее польская оппозиция определилась с кандидатом на пост премьера.