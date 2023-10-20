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Зеленский посетил Херсонскую область

Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Там он встретился с военнослужащими, соответствующие кадры были также опубликованы в его соцсетях.

«Ключевой вопрос — ситуация по основным направлениям фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг», — написал Зеленский.

В ночь на 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. По его словам, Путин побывал в штабе ВС РФ в Ростове-на-Дону после посещения Перми. Отмечается, что президент заслушал доклад о ходе специальной военной операции от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Позднее Песков сообщил, что это «была оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась». Позднее стало известно, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) Российской Федерации.

Ранее в МИД РФ назвали ситуацию с Украиной более неинтересной Европе.

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