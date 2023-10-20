В США объяснили необходимость операции Израиля в Газе

У Израиля нет другого выбора, кроме как пойти на наземную операцию в секторе Газа, считает генерал в отставке, бывший командующий войсками США на Ближнем Востоке Кеннет Фрэнк Маккензи. В интервью Foreign Policy он отметил, что израильская сторона сама создала подобную ситуацию.

«У Израиля нет выбора. Их модель сдерживания провалилась <…> теперь они должны применять подавляющую силу, чтобы восстановить возможности сдерживания», — пояснил Маккензи.

Он добавил, что Израиль может рассчитывать на американскую поддержку, как минимум в плане разведданных. Маккензи подчеркнул, что израильская сторона сможет лучше ориентироваться в ситуации за счет получения информации о ситуации с кораблей США в Восточном Средиземноморье.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее армия Израиля получила разрешение на вторжение в сектор Газа.