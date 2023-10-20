Посол Палестины назвал предполагаемую дату начала наземной операции Израиля в Газе

Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль заявил, что в Рамалле ожидают начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в ближайшие двое суток — «в течение ближайших дней, может быть сегодня-завтра». Об этом пишет ТАСС.

«Мы полагаем, что если эта атака начнется, то боевые действия с обеих сторон — Израиля и ХАМАС — нанесут сильнейший ущерб гражданскому населению», — подчеркнул он.

До этого посол Израиля в РФ Бен Цви заявил, что без решения о наземной операции ХАМАС не уничтожить.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.