Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС. По ее словам, это заявление является провокацией и проявлением ксенофобии.
«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — говорится в публикации.
Речь идет о выступлении фон дер Ляйен на мероприятии, прошедшем в американском Институте Хадсона 19 октября.
До этого президент США Джо Байден сказал, что палестинское движение ХАМАС и Путин «представляют разные угрозы, но у них есть нечто общее: они оба хотят полностью уничтожить соседние демократии».
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления неприемлемыми.
Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.