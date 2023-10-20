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Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

Захарова: заявление фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС является провокацией

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС. По ее словам, это заявление является провокацией и проявлением ксенофобии.

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — говорится в публикации.

Речь идет о выступлении фон дер Ляйен на мероприятии, прошедшем в американском Институте Хадсона 19 октября.

До этого президент США Джо Байден сказал, что палестинское движение ХАМАС и Путин «представляют разные угрозы, но у них есть нечто общее: они оба хотят полностью уничтожить соседние демократии».

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления неприемлемыми.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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