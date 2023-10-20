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Палестина обратится к патриарху Кириллу и в МИД РФ в связи с ударом по церкви в Газе

Палестина направит письма патриарху Кириллу и МИД РФ из-за удара по церкви в Газе

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Палестина намерена направить письма патриарху Кириллу и МИД РФ из-за удара по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в эфире канала «Россия 24».

«Мы собираемся направить письма российскому патриарху Кириллу, в министерство иностранных дел», — сказал дипломат.

Десятки человек пострадали в результате удара Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа. Министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в ударе по храму Святого Порфирия.

Иерусалимский патриархат назвал произошедшее военным преступлением и подчеркнул свою приверженность выполнению религиозного и морального долга, несмотря на нападения.

20 октября израильский посол в РФ сообщил, что Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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