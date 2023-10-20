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В Латвии призвали Европу вооружаться для поддержки Украины

Президент Латвии Ринкевичс призвал европейские страны вооружаться ради Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО должны увеличивать мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружения для собственной безопасности и для Украины. Его слова приводит Delfi со ссылкой на телеканал TV3.

«Хотим мы этого или нет, Европа должна вооружаться», — заявил Ринкевичс.

Он также отметил, что одними лозунгами не обойтись, это будет означать и расходы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз с начала специальной военной операции предоставил Украине порядка €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия и боеприпасов.

Глава ЕК также призвала наращивать санкции против России, утверждая, что «они останутся навсегда».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европейский союз должен совместно продолжать оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее в Латвии предложили закрыть Балтийское море из-за России.

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