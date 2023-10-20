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Лукашенко рассказал, что может погубить Белоруссию

Лукашенко призвал чиновников не врать в отчетах, чтобы удержать страну

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые представители правительства страны пытаются его дезинформировать о выполнении тех или иных решений, передает БелТА. По его словам, такое происходит нечасто, но все же случается.

«Наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента. Для того, чтобы показать себя в лучшем свете <…> Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией — вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы ни существовали», — сказал Лукашенко во время совещания с представителями белорусского кабмина.

Он добавил, что не собирается публично называть чиновников, занимающихся искажением информации, но приведет примеры во время закрытой части заседания. Лукашенко подчеркнул, что подобные действия совершают как некоторые губернаторы, так и министры.

Ранее Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах.

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