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Экс-разведчик Риттер заявил, что США не смогут победить в войне с Россией

Скотт Риттер заявил, что США не смогут победить в случае войны с Россией

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РИА Новости

Бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявил, что в случае прямого военного столкновения США не смогут победить Россию. Такое мнение он высказал в интервью Redacted.

«Сегодня у нас буквально всего один конфликт, и мы не можем вести даже один конфликт», — констатировал Риттер.

По его мнению, если Соединенные Штаты вступят в прямой конфликт с Россией в Европе, то у Вашингтона окажется недостаточно военной силы для достижения победы. США смогут вести войну, но не смогут в ней победить, отметил экс-разведчик.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогут выиграть ни одну войну в любом уголке земного шара у противника, который обладает «хоть каким-то военным потенциалом».

«Мы настолько слабы. Мы буквально настолько слабы», — подытожил военный.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация на Украине выглядит все более опасной в связи с нарастающим риском войны США с Россией.

«С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, потому что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать. Пока такая вероятность есть, мы находимся под угрозой в США и Европе», — отметил он.

Ранее Байден заявил, что США не желают военного столкновения с Россией на Украине.

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