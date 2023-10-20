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Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в Газе

Посол Израиля в РФ Бен Цви: принято решение о начале наземной операции в Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«Я бы сказал, что решение принято», — сказал дипломат.

Он отметил, что без проведения наземной операции невозможно достичь нужных Израилю целей, в частности разрушения «террористических структур ХАМАС и освобождения заложников».

20 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по более чем 100 объектам ХАМАС.

За день до этого министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильским военным могут скоро приказать войти в сектор Газа.

Член Совета национальной безопасности Израиля, министр экономики и промышленности Нир Баркат в свою очередь заявил, что израильские военные уже получили «зеленый свет» на вход в Газу, «когда они будут готовы», передавал ABC News.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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