В Израиле объяснили необходимость наземной операции в Газе

Бывший старший советник израильского правительства Эшли Перри заявил, что наземная операция еврейского государства в секторе Газа необходима, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Об этом он заявил в беседе со Sky News.

Он отметил, что Израиль мог бы использовать авиацию, чтобы «сравнять с землей» большую часть Газы, однако не делает этого, чтобы избежать потерь среди местных мирных жителей.

«Израиль посылает свои сухопутные войска, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, потому что Израиль может использовать как можно больше авиации, чтобы сравнять с землей большую часть Газы. Он не делает этого…» — заявил Перри.

По его словам, при атаках, подобных действиям ХАМАС в Израиле, любая нация на Земле отреагировала бы с гораздо большей силой, чем демонстрирует ЦАХАЛ.

«Израиль не нападает на мирных жителей», — сказал Перри.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о подготовке к наземной операции в Газе.