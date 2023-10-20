МИД России проверяет данные об испытаниях на ядерном полигоне в США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в настоящее время власти страны проверяют информацию о проведении испытаний химического взрывчатого вещества на полигоне в американском штате Невада. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат отметил, что в случае подтверждения данных сведений действия США нельзя будет расценивать как нарушение моратория страны на ядерные испытания. То же касается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который американское правительство так и не ратифицировало.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и напоминаем о словах президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному Собранию РФ 21 февраля 2023 года: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерные испытания, то и мы проведем», — добавил Рябков.

18 октября Национальное агентство ядерной безопасности США заявило о проведении испытаний на ядерном полигоне в штате Невада. По данным ведомства, на указанном объекте произошел подземный взрыв с использованием химического взрывчатого вещества.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали демонстративным жестом проведение испытаний на ядерном полигоне в США в тот же день, когда Государственная дума отозвала ратификацию ДВЗЯИ.