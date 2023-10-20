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В Казахстане назвали принцип, по которому выстраивают торговлю с Россией

Глава минторга Казахстана Шаккалиев: торговлю с РФ выстраивают по правилам ЕАЭС

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Казахстан придерживается принципа свободы перемещения товаров в том, что касается торговых отношений с РФ, и не поощряет запреты на экспорт. Об этом ТАСС заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Чиновник напомнил, что республика входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и придерживается договора о его создании. Этот документ обеспечивает действие четырех экономических свобод.

«Свобода передвижения товаров — одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении [передвижения] товаров», — сказал Шаккалиев.

Вопрос казахстанскому чиновнику задали на фоне сообщений о якобы введенном со стороны республики запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций. Об этом заявлял вице-министр торговли Кайрат Торебаев. По его словам, под запрет попала продукция военного назначения, включая чипы и беспилотники, производимые за рубежом.

Впоследствии минторг Казахстана опроверг введение каких-либо запретов на экспорт в Россию.

Ранее стало известно, что госслужащих Казахстана обяжут знать казахский язык.

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