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В Латвии предложили закрыть Балтийское море из-за России

Президент Латвии: надо закрыть Балтийское море, если РФ взорвала Balticconnector

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Global Look Press

Страны-участница Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море, считает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ERR. По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector.

«На мой взгляд, НАТО следует просто по существу закрыть Балтийское море для кораблей. Это можно сделать. Корабли можно остановить», — пояснил Ринкевичс.

Он добавил, что пока расследование ЧП с газопроводом продолжается. Ринкевичс подчеркнул, что обсуждение в НАТО возможного закрытия Балтийского моря будет только при наличии «конкретных фактов».

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Затем власти Финляндии и Эстонии сообщили об утечке. Клапаны газопровода перекрыли. 10 октября в норвежском сейсмологическом объединении NORSAR проинформировали о том, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector. Магнитуду оценили в один балл.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.

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