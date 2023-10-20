В Кремле прокомментировали задержание журналистки «Радио Свобода»*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет никакой кампании по преследованию граждан США.

«Есть граждане США, которые нарушают закон, в отношении них применяются законные меры. О другом говорить неуместно», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, в Кремле не следят за судьбой журналистки Алсу Курмашевой, задержанной в Казани.

19 октября стало известно, что силовики задержали в Казани редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашеву. Следствие заявило, что Курмашева не представила документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, журналистка осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.

«Радио Свобода» уточняло, что Курмашева является гражданкой США и России, проживающей в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она отправилась 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. Она была задержана 2 июня во время ожидания обратного рейса для возвращения в Чехию. Курмашева была оштрафована за невыполнение требования о регистрации американского гражданства в российских органах власти. Она ожидала возвращения ей паспортов, когда 18 октября было объявлено о новом обвинении.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.