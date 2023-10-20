Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил об отсутствии детальных сведений о россиянах в плену у ХАМАС

Песков: Кремль пока не имеет детальной информации о россиянах в плену у ХАМАС

close
100%
Ismail Zaydah/Reuters

Представители России продолжают контакты с израильтянами и палестинцами по вопросу освобождения людей, взятых в заложники в ходе боевых действий. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Корреспонденты поинтересовались у представителя российского президента, есть ли какая-либо новая информация о количестве россиян среди заложников и их судьбах. В ответ Песков указал, что никаких детальных сведений пока не поступало.

«Продолжаем контакты с палестинцами и израильтянами», — добавил он.

20 октября министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, граждане которых были взяты в плен членами палестинского движения ХАМАС. Глава внешнеполитического ведомства сообщил дипломатам о готовности Израиля сделать все возможное для освобождения людей.

Кроме того, Коэн потребовал от зарубежных партнеров оказать давление на палестинское движение. Также министр призвал представителей Красного Креста и других международных структур добиться права на посещение заложников и оценку условий их содержания.

Согласно последней информации, предоставленной израильскими властями, в настоящее время ХАМАС удерживает в плену 203 человека. 16 октября представитель боевого крыла движения — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что в руках его товарищей находятся от 200 до 250 заложников.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в плену у движения ХАМАС находится как минимум один россиянин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий