Песков заявил об отсутствии детальных сведений о россиянах в плену у ХАМАС

Представители России продолжают контакты с израильтянами и палестинцами по вопросу освобождения людей, взятых в заложники в ходе боевых действий. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Корреспонденты поинтересовались у представителя российского президента, есть ли какая-либо новая информация о количестве россиян среди заложников и их судьбах. В ответ Песков указал, что никаких детальных сведений пока не поступало.

«Продолжаем контакты с палестинцами и израильтянами», — добавил он.

20 октября министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, граждане которых были взяты в плен членами палестинского движения ХАМАС. Глава внешнеполитического ведомства сообщил дипломатам о готовности Израиля сделать все возможное для освобождения людей.

Кроме того, Коэн потребовал от зарубежных партнеров оказать давление на палестинское движение. Также министр призвал представителей Красного Креста и других международных структур добиться права на посещение заложников и оценку условий их содержания.

Согласно последней информации, предоставленной израильскими властями, в настоящее время ХАМАС удерживает в плену 203 человека. 16 октября представитель боевого крыла движения — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что в руках его товарищей находятся от 200 до 250 заложников.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в плену у движения ХАМАС находится как минимум один россиянин.