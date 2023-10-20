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Зеленскому рассказали, на каких условиях придется подписывать мир с Россией

National Interest: Зеленскому придется заключать мир на условиях России

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Olivier Matthys/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не подписал мирный договор с Россией раньше, так как теперь он будет заключатся только на выгодных для Москвы условиях. Об этом пишет журналист Тед Снайдер для The National Interest.

По его мнению, с начала боевых действий у Украины трижды была возможность разрешить конфликт дипломатическим путем, однако Соединенные Штаты блокировали переговоры. Киеву так или иначе придется подписать мир, но он будет заключен на худших условиях, чем могло быть раньше, следует из текста.

Снайдер указывает на тот факт, что на Западе зарождается понимание невозможности победы Украины в конфликте. Кроме того, Москва не уступит ключевым требованиям Киева во время переговоров, отмечает автор.

«Украине все равно придется гарантировать нейтралитет — только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент [первых переговоров] еще можно было сохранить», — пишет журналист.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft писал, что Украина теряет импульс войны и никакая западная помощь не способна принести ей победу над Россией.

По словам Дэвиса, заявления президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать Украину «столько, сколько потребуется», не являются стратегией, так как невозможно понять, целесообразно ли американские власти потратили на Украину колоссальные инвестиции.

Ранее Зеленскому перечислили четыре условия наступления мира на Украине.

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