Глава Госдепа обратился к сотрудникам арабского происхождения

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к сотрудникам Государственного департамента арабского происхождения на фоне войны в Израиле. Об этом пишет Politico.

«Хотя мы полностью поддерживаем право Израиля на самооборону, то, как он это делает, имеет значение. Это означает, что он должен действовать с уважением к верховенству закона и стандартам международного гуманитарного права и принимать все возможные меры предосторожности для защиты жизни гражданского населения», — говорится в письме Блинкена.

Сообщается, что по мере эскалации конфликта позиция США эволюционировала от обещаний безоговорочной поддержки Израиля к поддержке с условием соблюдения международного гуманитарного права и заявлениям о планах отправить гуманитарную помощь в сектор Газа.

По данным издания, первоначальная позиция США сказалась на моральном сотрудников-выходцев из стран Ближнего Востока, из-за чего те стали задумываться об уходе из ведомства, однако те отмечают, что сохранение рабочих постов создает для них возможность повлиять на ситуацию.

До этого Financial Times писало, что позиция США по конфликту в Израиле оттолкнула глобальный Юг от Запада.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».