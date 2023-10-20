Кремль прокомментировал сравнение Байденом Путина и атак ХАМАС

Упоминание имени президента РФ Владимира Путина в контексте последних событий на Ближнем Востоке является недопустимым для лидеров государств, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера, комментируя недавнее заявление главы Белого дома Джо Байдена.

Так, Байден сказал, что палестинское движение ХАМАС и Путин «представляют разные угрозы, но у них есть нечто общее: они оба хотят полностью уничтожить соседние демократии». Обращение опубликовано на сайте Белого дома.

Песков отметил, что упоминание Путина в риторике американского истеблишмента уже стало константой и частью внутриполитической жизни США, особенно в последнее время на фоне волнений в международной обстановке, в частности ситуации на Ближнем Востоке, но такие высказывания недопустимы из уст глав государств.

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — подчеркнул Песков.

До этого атаки ХАМАС назвали «израильским Перл-Харбором».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.