В Кремле прокомментировали посещение Путиным штаба спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал посещение главой государства штаба Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону в ночь на пятницу, 20 октября.

«Это была оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась. Они проходят тоже регулярно и президент регулярно получает на месте доклады наших военных», — заявил Песков.

В ночь на 20 октября Песков заявил, что Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил Российской Федерации в Ростове-на-Дону. По его словам, Путин побывал в штабе ВС РФ в Ростове-на-Дону после посещения Перми. Отмечается, что президент заслушал доклад о ходе специальной военной операции от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Позднее стало известно, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) Российской Федерации. Открывая совещание, президент заявил, что сегодня будет обсуждаться внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».