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Представители Евросоюза посетят саммит в Египте по ситуации в секторе Газа

Euractive: Боррель посетит саммит в Египте по палестинскому вопросу

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетят Египет 21 октября, чтобы принять участие в саммите по урегулированию ситуации в Израиле и секторе Газа. Об этом сообщило издание Euractive со ссылкой на пресс-секретаря Мишеля Екатерину Касиндж.

Как передает РИА Новости, представители Евросоюза хотят призвать на саммите к поддержке Египта, который в скором времени может принять десятки тысяч палестинских беженцев. Известно также, что участвовать во встрече будут политики и дипломаты из более чем 30 стран, а также представители трех международных организаций. Ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Кризис на Ближнем Востоке обострился 7 октября после масштабной атаки на Израиль палестинского радикального движения ХАМАС. Сначала юг Израиля обстреляли ракетами, а затем бойцам ХАМАС удалось проникнуть в приграничные районы страны, захватив более 200 заложников.

Израильская армия объявила об операции возмездия и обрушила на сектор Газа авиационные удары. Также продолжается подготовка к наземным маневрам на территории в Газе, на которой скрываются представители ХАМАС.

Ранее стало известно, что саммит в Каире посетит президент Палестины Махмуд Аббас.

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