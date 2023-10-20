МИД России призвал Израиль и Палестину к скорейшему началу переговоров

Россия призывает Израиль и Палестину как можно быстрее начать мирный диалог для урегулирования конфликта и обсуждения всех спорных вопросов. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.

Дипломат отметил, что подход Москвы к оценке ситуации в ближневосточном регионе основывается на международно-правовой базе. В том числе речь идет о резолюции Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту.

«Без решения этой задачи говорить о долгосрочной стабилизации в регионе Ближнего Востока не приходится, именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

Также в ходе брифинга Зайцев заявил, что российские власти продолжают сотрудничать с зарубежными партнерами для вывода граждан из зоны боевых действий. По его словам, на сегодняшний день заявки на эвакуацию подали порядка 1000 человек. В их числе — жители стран СНГ и члены их семей.

Ранее Китай выразил готовность совместно с РФ помочь деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.