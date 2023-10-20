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Премьер-министр Италии рассталась с партнером из-за его сексистских комментариев

Премьер Италии Мелони рассталась с партнером из-за сексистских комментариев

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассталась со своим партнером, журналистом Андреа Джамбруно после того, как он попал в скандал из-за сексистских комментариев в адрес коллеги. Об этом пишет The Guardian.

«Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются», — приводит издание слова премьер-министра Италии в социальных сетях.

Она поблагодарила партнера за проведенное вместе время и отметила, что их пути разошлись, «пришло время признать это».

Пара воспитывает семилетнюю дочь, отмечается в материале.

Заявления о расставании прозвучали на фоне скандала, когда были опубликованы внеэфирные записи Андреа Джамбруно с нецензурными замечаниями и комментариями сексуального характера в адрес коллеги, следует из текста.

Это не первый скандал с участием Джамбруно — в сентябре он также заявлял, что «женщинам не следует напиваться, если они хотят избежать изнасилований», напоминает Guardian.

До этого бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас и актриса Наталия Вёрнер рассказали, что больше не состоят в отношениях.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо сообщил в соцсети о разводе со своей супругой Софи Грегуар после 18 лет брака.

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