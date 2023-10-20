В МИД назвали ситуацию с Украиной более неинтересной Европе

Многим в Европе надоела ситуация с финансированием Украине, но они по инерции пытаются продолжать удерживать ситуацию на плаву. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что многим надоела Украина в Европе», — высказался он.

По мнению министра, у европейцев внимание на данном вопросе удерживается благодаря самовнушению.

«Не знаем, насколько их хватит и насколько их избиратели будут мириться с ухудшением социально-экономического положения», — заявил Лавров.

В сентябре министр иностранных дел Словении Таня Файон говорила, что европейцы все чаще демонстрируют недовольство из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса и воздействия антироссийских санкций на экономику стран Европейского союза.

«Чем дольше длится война, тем больше растет скептицизм в отношении того, достаточно ли усилий прикладывается для начала мирных переговоров», — сказала она.

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