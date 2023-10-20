Президент Палестины примет участие в саммите в Каире

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в саммите в Каире 21 октября, сообщает Reuters.

Саммит проводится по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, а также большинства арабских государств и ООН. Предполагается, что на саммите будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

По данным Arab News, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, глава Евросовета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель также подтвердили свое участие в саммите.

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