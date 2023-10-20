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Президент Палестины примет участие в саммите в Каире

Reuters: президент Палестины Аббас примет участие в саммите в Каире 21 октября

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в саммите в Каире 21 октября, сообщает Reuters.

Саммит проводится по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, а также большинства арабских государств и ООН. Предполагается, что на саммите будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

По данным Arab News, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, глава Евросовета Шарль Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель также подтвердили свое участие в саммите.

Новость дополняется.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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