Байден проведет переговоры с лидерами ЕС по ситуации на Украине и Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден проведет переговоры в Белом доме с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает DPA.

Также в повестке встречи значатся сотрудничество в сфере современных и критически важных технологий, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект. Кроме этого, стороны обсудят вопросы торговой политики.

Ранее Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

До этого президент США Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским говорил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву.

Ранее Зеленский похвалил речь Байдена в поддержку Украины.