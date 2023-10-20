Лавров заявил о приверженности РФ решению СБ ООН по Палестине

Россия привержена решениям Совета безопасности ООН о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года, заявил в программе «60 минут» на канале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Привержена решениям Совета Безопасности, которые никто не отменял и от которых никто не отказывался и которые предполагают достижение договоренностей о создании палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме», — сказал он.

Он подчеркнул, что то, что Израиль своими односторонними действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, «всем известно».

Министр также выразил надежду на то, что, когда Израиль и Палестина начнут переговоры, решения Совбеза и реалии, сложившиеся после 1967 года, будут учтены.

Как заявлял президент России Владимир Путин, РФ всегда выступала за создание государства Палестина.

До этого российский лидер подчеркивал, что путь решения палестино-изральского конфликта — в исполнении решения Совбеза ООН о создании суверенного палестинского государства.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.