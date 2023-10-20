Политолог раскрыл основную цель США на Ближнем Востоке

Если в конфликт между Израилем и ХАМАС втянется Иран, США не упустят возможности перекроить ближневосточную карту, попытавшись в первую очередь ослабить Тегеран. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-американист Константин Блохин.

«Сенатор США Линдси Грэм и вовсе сразу же во всех бедах израильтян начала винить Иран. Для большинства праворадикальных неоконсерваторов Америки это веский повод для того, чтобы передать оружие Израилю. При таком раскладе они не только помогут евреям решить вопрос с Газой, но и попытаются ослабить Иран», — отметил политолог.

Он также напомнил слова экс-советника президента США Джона Болтона, который еще до нынешних событий призывал к превентивному ядерному удару по Ирану.

19 октября начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков.

18 октября Иран выступил за введение нефтяного эмбарго и других санкций против Израиля после удара по больнице в Газе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал мощный удар Израиля по врагам.