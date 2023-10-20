В Совфеде РФ назвали демонстративными испытания США на ядерном полигоне

Испытания на ядерном полигоне в американском штате Невада являются демонстративной реакцией правительства США на решение Государственной думы РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам парламентария, произошедшее может быть простым совпадением. Однако сенатор указал, что сильно сомневается в подобном стечении обстоятельств и рассматривает действия Вашингтона как «целенаправленный жест».

Как уточнил Джабаров, таким образом американские власти хотели показать России, что им неважно ее мнение. Белый дом стремился продемонстрировать свою готовность поступать только так, как сам считает нужным, отметил парламентарий.

«Второе — как вовремя наш президент об этом напомнил законодателям, что, наверное, стоит отозвать ратификацию этого договора, который еще в 2000-м году ратифицировали. Американцы его так и не ратифицировали после 1996 года и не собираются это делать», — добавил собеседник издания.

Также сенатор подчеркнул, что сейчас у Москвы «развязаны руки». Причина тому — появление огромного количества новых видов оружия, включая ядерное.

Все эти вооружения, по мнению Джабарова, нуждаются в проверке. Поэтому возможное решение руководства страны о проведении соответствующих испытаний будет воспринято гражданами с пониманием, резюмировал законодатель.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по отзыву ратификации ДВЗЯИ.