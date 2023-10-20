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Политолог заявил о фактическом начале передела мира

Политолог Перла: фактически передел мира начался

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Depositphotos

Фактически передел мира уже начался. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, происходящее сегодня ведет к эскалации напряженности между Западом и Востоком.

«То есть нами, Ираном, Китаем, Северной Кореей и так далее. Каждый следующий шаг по пути эскалации ведет к сплочению каждого из враждующих блоков. Фактически происходит раздел мира. В одной части — англосаксы и их марионетки, в другой части — свободные страны», — считает Перла.

Он добавил, что на Западе это понимают и боятся, «как пишут в их газетах, «альтернативного лидерства» России и Китая». Однако, по его словам, каждое решение, направленное против Москвы и Пекина, это лидерство лишь усиливает.

20 октября президент США Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД РФ в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «гниении самой ткани западного общества».

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